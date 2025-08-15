Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Bugün sabah saatlerinde Büyükçekmece mevkiinde, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki sürücüler, kuvvetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin yan yatığını fark etti.

E-5 Yolunda Trafik Durduruldu

Olayın bildirilmesi üzerine trafik ekipleri ve belediye görevlileri bölgeye intikal etti. Güvenlik önlemleri kapsamında E-5 kara yolunun Beylikdüzü yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yan yollardan yönlendirilirken, yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji 13 İle Sarı Kod Uyarısı Yaptı

Meteoroloji, İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Uyarı verilen iller şunlar:

Balıkesir

Bilecik

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Sakarya

Tekirdağ

Yalova

Yetkililer, vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olmaları ve araçlarını güvenli yerlere park etmeleri gerektiğini hatırlattı.