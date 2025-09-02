CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberindeki belediye başkanlarıyla birlikte AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Partililerce karşılanan Çerçioğlu, “Aydın için hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Çerçioğlu’na Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan eşlik etti. Heyet, bina girişinde partililerin alkışlarıyla karşılandı.

Çerçioğlu: “Aydın’a daha fazla hizmet edeceğiz”

Partililere teşekkür eden Çerçioğlu, geçen hafta milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte bakanlık ziyaretlerinde bulunduklarını hatırlattı. Çerçioğlu, “Aydın için yapacağımız birçok projeyi belirledik. Bundan sonra tek amacımız, Aydın’a en iyi şekilde hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti’den birlik mesajı

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, siyasetin amacının halka hizmet olduğunu vurgulayarak, “Sayın Çerçioğlu’nun katılımı partimize güç vermiştir. Bu birlikten Aydın kazanacak” dedi.

Programda ayrıca AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile MKYK Üyesi Umut Tuncer de yer aldı.