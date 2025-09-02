İzmir’in Konak ilçesinde, yeğeniyle tartışan 61 yaşındaki E.Y, tabancayla ateş ederek 47 yaşındaki Bilal Y’yi öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tartışma büyüdü
Eşrefpaşa Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, E.Y ile yeğeni Bilal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, yanında taşıdığı tabancayla ateş etti.
Bilal Y. hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Bilal Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli E.Y tutuklandı
Olayın ardından polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalanan E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ