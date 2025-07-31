Ergün Poyraz, Çerçioğlu ve CHP İçi Kumpasları İfşa Etti

Gazeteci ve yazar Ergün Poyraz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile olan geçmiş ilişkilerinden ve Çerçioğlu'nun CHP içerisindeki stratejik hamlelerinden bahsederek, pek çok isim hakkında yapılan kumpasları bir bir ortaya koydu.

Özlem Çerçioğlu ve Poyraz’ın Geçmişteki İşbirliği

Poyraz, Çerçioğlu’nun kendisine karşı duyduğu rakiplik hissiyle hareket ettiğini ve ikilinin uzun yıllar süren işbirliğinin ardından, Çerçioğlu'nun çeşitli CHP'li isimler hakkında kumpaslar kurduğunu öne sürdü. Özellikle Ömer Günel ve diğer belediye başkanları hakkında yazdığı metinlerin, bizzat Çerçioğlu tarafından kendisine gönderildiğini belirtti. Çerçioğlu'nun kendisinden CHP içindeki rakiplerine yönelik sert paylaşımlar yapmasını istediğini ve bunları yerine getirdiğini açıkladı.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Manipülasyonlar

Poyraz, Özlem Çerçioğlu’nun, kendi sosyal medya hesabını kontrol ederek kendisinin adına paylaşımlar yaptığını belirtti. Çerçioğlu'nun, Poyraz'ın telefonlarına ulaşamadığı zamanlar, ona ait sahte hesaplar açarak manipülasyon yaptığı iddialarını dile getirdi.

CHP İçindeki Paylaşım Savaşları

Ergün Poyraz, Çerçioğlu'nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti içindeki diğer önemli isimler hakkında paylaşımlar yapmasını istediğini vurguladı. Bu paylaşımlar, partideki iç savaşı daha da derinleştirdi ve Poyraz bu süreçte, CHP içindeki çeşitli isimlere karşı verilen hedef gösterme talimatlarını yerine getirdiğini açıkladı.

Bülent Tezcan ve Diğer CHP İsimleri Hedefteydi

Poyraz, Çerçioğlu'nun kendisinden, Bülent Tezcan, Fatih Akkentli, Hikmet Saatçı gibi CHP'li isimlere yönelik paylaşımlar yapmasını istediğini belirtti. Bu isimlerin tasfiye edilmesi gerektiği yönünde Çerçioğlu’ndan gelen talimatları, kendisinin yerine getirdiğini ifade etti.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Paylaşımlar

Poyraz, Özgür Özel’e yönelik olarak sosyal medyada paylaşılan "Tayyip ceketli" fotoğrafının, Çerçioğlu’nun onayıyla yapıldığını açıkladı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan FETÖ bağlantılı paylaşımlarının da Poyraz’ın bilgisi dışında, sahte hesaplardan yapıldığını belirtti.

Poyraz'dan Çerçioğlu’na Yönelik Ağır Eleştiriler

Poyraz, yaptığı açıklamalarda, Özlem Çerçioğlu’nun manipülasyonlarının ve sosyal medya üzerindeki etkilerinin, CHP'nin yerel yönetimlerindeki dengeleri nasıl sarstığını anlattı. Çerçioğlu'nun, Poyraz’a sık sık "paylaşım yapması için" talimat verdiği ve Poyraz’ın bu talepleri yerine getirdiğini açıkladı.

Halkla Paylaşılan Gerçek Yüzler

Son olarak Poyraz, Özlem Çerçioğlu'nun halk gözündeki "masum" imajının gerisindeki acımasız politik stratejilerini de gözler önüne serdi. Çerçioğlu'nun, görünüşteki "Sindirella" rolünü, aslında bir "Vampirella" gibi oynadığını belirtti.

CHP Kulisi Hareketlendi

Poyraz’ın bu ağır ifşaatları CHP kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Çerçioğlu’nun bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ve parti içindeki dengelerin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.