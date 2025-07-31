Osmanlı halk giysileri Çeşme Kalesi’nde sergileniyor

Osmanlı Cihan Devleti’nin çok kültürlü yapısını ve halklarının yaşam biçimlerini yansıtan orijinal halk kıyafetleri, Çeşme Kalesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. "Zamanın Tanıkları" adlı sergi, 13 Ağustos’ta açılacak ve bir ay boyunca ziyarete açık kalacak. Sergide; Feyza Uluumay Gökalp Koleksiyonu, Nihal Keriman Erbay Koleksiyonu ve Sabiha Tansuğ Koleksiyonu’ndan seçilmiş parçalar yer alacak. Bu kıyafetler, Osmanlı'nın farklı etnik gruplarının kültürel çeşitliliğini ve yaşam tarzlarını gözler önüne seriyor.

Tarihî izler sergiye yansıyor

Feyza Uluumay Gökalp, serginin odak noktasının, Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Müzesi’nin kurucusu Esat Uluumay’ın 50 yılı aşkın emekle oluşturduğu arşiv olduğunu belirtiyor. Gökalp, koleksiyonun Osmanlı coğrafyasındaki farklı halkların kıyafet alışkanlıklarını ve sosyal statülerini yansıttığını vurguluyor. "Osmanlı Cihan Devleti, 624 yıl boyunca hüküm sürdü ve bu süre zarfında birçok farklı halkın bir arada yaşadığı bir medeniyet oluşturdu. Kıyafetler ve yaşam objeleri, bu büyük mozaiği anlamanın önemli bir yoludur" diyen Gökalp, serginin geçmişin değerlerini bugüne taşıyan bir köprü işlevi gördüğünü ifade ediyor.

Çeşitli coğrafyalardan orijinal kıyafetler

Sergide yer alan kıyafetler, Anadolu, Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Avrupa, Sudan, Etiyopya ve Yemen gibi farklı coğrafyalarda yaşayan halklara ait. Her kıyafet, bölgenin doğal şartları, sosyal yapıları ve geleneksel estetik anlayışlarına göre şekillenmiş. Gökalp, bu kıyafetlerin sadece görsel değil, aynı zamanda tarihî ve kültürel anlam taşıdığını belirtiyor.

55 bin parça kültürel hafıza

Uluumay Vakfı’nın arşivi yalnızca kıyafetlerden oluşmuyor. Gökalp, koleksiyonun toplamda 55 bin parçayı aşan geniş bir kültürel hafızayı kapsadığını belirtiyor. Dergah kültürü, kahve kültürü, hamam kültürü, halk takıları, müzik aletleri, mutfak kültürü, boncuklu eşyalar gibi farklı kültürel objeler de vakıf bünyesinde yer alıyor. Gökalp, "Bu koleksiyon, sadece kıyafetleri değil, aynı zamanda Osmanlı coğrafyasındaki günlük yaşamı, gelenekleri ve halk sanatlarını da yansıtıyor" diyor.

Genç kuşaklar için önemli bir köprü

Feyza Uluumay Gökalp, serginin, genç kuşakların tarihî bağ kurarak geçmişin değerlerini öğrenmeleri açısından çok önemli olduğunu vurguluyor. "Zamanın Tanıkları", yalnızca bir kıyafet sergisi değil, aynı zamanda halkların, geleneklerin ve kimliklerin hafızasını görünür kılan bir kültürel şölen olacak. Sergi, 13 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında, Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi Sergi Salonu’nda, 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.