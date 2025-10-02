Aydın’da sabah saatlerinde gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medyadan duyurdu
Ergün Poyraz, gözaltına alınma sürecini sosyal medya hesabından duyurdu. Poyraz paylaşımında,
"Şuan evimden beni gözaltına aldılar. Emniyete götürülüyorum. Ve beni ne için gözaltına aldıklarını da söylemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Poyraz’ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle “kişisel verileri ihlal” suçlamasıyla tutuklandığı öne sürüldü.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Poyraz, sevk edildiği Aydın Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.