Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’de gece yarısından itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Yarımada ilçeleri ve kent merkezinde metrekareye 50-70 mm yağış düşmesi bekleniyor.

Yarımada ve kent merkezi etkilenecek

Meteoroloji verilerine göre, yağışlar Çeşme üzerinden İzmir’e giriş yapacak. Özellikle yarımadada yer alan ilçeler ve kent merkezi sağanak yağışın en çok etkileneceği bölgeler olacak.

O saatlere dikkat

Gece saatlerinden itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışın, öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. İki bölgede de metrekareye 50-70 mm arası yağış düşmesi tahmin ediliyor.

Kent genelinde sıcaklıkların 23-24 derece bandında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.