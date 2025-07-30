Çerçioğlu’nun yolsuzluk dosyası Danıştay kararına rağmen kapatıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını içeren soruşturma dosyasının, İçişleri Bakanlığı ve Danıştay’ın verdiği izin ve kararlara rağmen kapatıldığı belirlendi. Dosyayı kapatan savcının, daha önce Çerçioğlu’nun FETÖ bağlantılarına dair dosyaya da “kovuşturmaya yer yok” kararı verdiği tespit edildi.

Bakanlık ve Danıştay soruşturmaya izin verdi

İçişleri Bakanlığı, Özlem Çerçioğlu hakkında görevi kötüye kullanma ve kamu ihalelerine fesat karıştırma suçlamalarıyla ilgili olarak yaptığı inceleme sonucunda, soruşturma açılması yönünde izin verdi. Çerçioğlu, bu karara karşı Danıştay’a başvuruda bulundu. Ancak Danıştay da bakanlığın kararını uygun bularak soruşturmanın yürütülmesini onayladı.

Bilirkişi raporu sonrası dosya kapatıldı

Danıştay’ın kararının ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişinin hazırladığı raporda, Çerçioğlu’na yönelik iddialara dair suç unsuru bulunmadığı belirtildi. Bu raporun ardından savcılık dosyaya “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

Aynı savcı FETÖ dosyasını da kapatmıştı

Yolsuzluk dosyasını kapatan savcının, daha önce Çerçioğlu’nun FETÖ bağlantılarına ilişkin dosyada da benzer bir karar verdiği ortaya çıktı. Söz konusu dosyada, Çerçioğlu’nun FETÖ davalarında adı geçen Erkan Karaarslan ile mali ilişkileri, FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesine 105 bin TL aktarımı ve Türkçe Olimpiyatlarına sağlanan maddi destek yer alıyordu. Tüm bu unsurlar savcılık tarafından suç teşkil etmediği gerekçesiyle soruşturmaya konu edilmedi.

Yargı kararları tartışma yarattı

Aydın Adliyesi’nde alınan kararlar kamuoyunda yeni tartışmalara yol açtı. Yargı sürecine dair eleştiriler devam ederken, iki ayrı dosyada da kovuşturmaya yer olmaması yönünde karar verilmesi, tarafsızlık ve hukuki süreçlerin şeffaflığı konularında soru işaretleri yarattı.