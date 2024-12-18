RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının altıncı ve son maçında yarın Belçika'nın güçlü temsilcisi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler için bu mücadele büyük önem taşıyor; galibiyet durumunda play-off turuna yükselme hakkı elde edecekler.

Maçın detayları:

Tarih: 19 Aralık Çarşamba

Saat: TSİ 23.00

Stad: Jan Breydel Stadı (Brugge, Belçika)

Hakem: Istvan Vad (Macaristan)

Yayıncı kuruluş: TRT 1

Eksikler ve takımın durumu

Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Onur Ergün ve Keny'nin durumu ise maç günü belli olacak. Kaburgasındaki ağrılar nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçıran kaleci Muhammed Şengezer'in kadroda yer alması bekleniyor.

Kart cezası sona eren Senegalli stoper Ousseynou Ba ise takımdaki yerini alabilecek. UEFA listesinde olmayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo kadroda yer alamayacak.

Başakşehir’in Konferans Ligi performansı

Gruba kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, ilk iki maçını kaybettikten sonra toparlandı ve son maçında Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Toplam 5 puanla grup aşamasındaki kaderini son maça taşımayı başardı.

Rapid Wien (İç saha): 1-2 Mağlubiyet

Celje (Deplasman): 1-5 Mağlubiyet

Kopenhag (Deplasman): 2-2 Beraberlik

Petrocub (İç saha): 1-1 Beraberlik

Heidenheim (İç saha): 3-1 Galibiyet

Rakip Cercle Brugge'ün durumu

Belçika ekibi grupta 10 puanla zirvede yer alıyor. Son iki maçında Hearts’ı 2-0 ve Olimpija’yı 4-1 mağlup ederek formda bir görüntü çizdi. İlk maçını 6-2 gibi farklı bir skorla kazanarak başlayan Cercle Brugge, bu mücadelede gruptan lider çıkmayı hedefliyor.