Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Veliköy Mahallesi’ndeki tesiste çıkan yangın, çevrede yoğun duman ve alevlerin yükselmesine neden oldu, bu da gökyüzünü kapladı.

Patlamalar endişeye neden oldu

Yangın sırasında, tesisin içinde ve çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu. Bu durum, çevredeki diğer işletmelerde panik ve endişe yarattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlerle mücadele ederek yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.

Ekiplerin işini zorlaştıran durumlar

Dün de Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir plastik fabrikasında yangın çıkmış ve soğutma çalışmaları hâlâ devam ediyordu. Aynı ilçede yaşanan bu iki ayrı yangın, ekiplerin işini zorlaştırmakla birlikte, endişeleri de artırdı. İkinci bir yangının meydana gelmesi, ekiplerin hem mevcut yangını kontrol altına alma hem de olası diğer risklerle başa çıkma kapasitesini etkiliyor.