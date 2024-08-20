Trabzon'da gençlerin yoğun talebi üzerine drift pisti yapılacak. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gençlerin motor sporlarına olan ilgisini desteklemek amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Başkan Kaya, hafta sonu katıldığı klasik ve modifiyeli araç etkinliğinde gençlerle bir araya geldi ve onların drift sporuna duydukları ilgiyi gözlemledi. Gençlerin güvenli bir alanda drift yapma taleplerine duyarsız kalmayan Başkan Kaya, bu sporun yaya ve araç trafiğine açık yollarda yapılmasının büyük tehlikelere yol açabileceğini vurguladı.

“Gençlerimizin bu sporu güvenli bir şekilde yapabileceği alanlar oluşturmak yöneticilerin görevidir,” diyen Kaya, drift pistinin şehre kazandırılmasının hem gençlerin hem de trafiğe açık alanlarda vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyacağını ifade etti.