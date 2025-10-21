Çeşme Belediyesi, Muhtarlar Haftası dolayısıyla ilçedeki tüm muhtarlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini hediye etti. Belediye ekipleri, muhtarlıkları tek tek ziyaret ederek tabloları teslim etti.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin talimatıyla gerçekleştirilen uygulamada, belediye ekipleri ilçedeki tüm muhtarlıkları ziyaret ederek Atatürk’ün Türk bayrağı önündeki portresini armağan etti.

Başkan Denizli, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki en güçlü bağdır. Onların özverili çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz. Bu özel haftada kendilerine Atatürk’ün portresini armağan ederek minnettarlığımızı ifade etmek ve ortak değerlerimizi hatırlatmak istedik” dedi.

Çeşme Belediyesi, muhtarlarla iş birliğini sürdürerek mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor. İlçede görev yapan tüm muhtarlara yönelik ziyaretler ve ortak çalışma programları da devam ediyor.