EÜ Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda başlayan ve bölüm bahçesinde devam eden kutlamalara EÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkin Şengün, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ve Doç. Dr. Gözde Ertekin, Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurcan Koca, akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileri katıldı.

50.yıl kutlamaları, Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış konuşmalarıyla başladı. Bölümün akademik ve bilimsel birikiminin, elde edilen başarıların ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı konuşmalar yapıldı. Sektör temsilcilerine plaket takdim edildi. Ege Üniversitesi, gıda alanındaki yetkinliğiyle öne çıktığı ifade edildi. Konuşmaların ardından, katılımcılar ellerinde bayraklar eşliğinde coşkulu bir kortej oluşturarak Mühendislik Fakültesinden Gıda Mühendisliği Bölümü'ne yürüdü.

Kutlamanın açılışında konuşan Prof. Dr. İlkin Şengün, 'Bugün, Gıda Mühendisliği Bölümümüzün 50. kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel gün, yalnızca bir bölümün değil, aynı zamanda Ege Üniversitesinin köklü akademik mirasının, üretkenliğinin ve bilimsel vizyonunun bir yansımasıdır. Benim için bu kürsüde bulunmak, sadece bir Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak değil, aynı zamanda bu bölümün bir mezunu olarak son derece anlamlı. Bölümümüz, uzman akademik kadrosu, güçlü lisansüstü eğitim yapısı, geniş laboratuvar altyapısı, pilot tesis imkânları, proje üretme kültürü ve sanayici ile olan güçlü işbirlikleri sayesinde, eğitim ve araştırmada örnek gösterilen bir konumda yer almaktadır' dedi.

Prof. Dr. Şengün, 'Şunu belirtmek isterim ki, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, dünya sıralamalarında kendine önemli bir yer bulmuştur. Üniversitemizde yetkinlik alanımızın gıda olduğu belirlenmiştir, bunu her zaman gururla taşıyor, dile getiriyoruz. Bugünün dünyasında gıda, stratejik bir güçtür. Bu gücü doğru yönetmek, bilim ve etik anlayışını bir arada taşıyan uzman mühendisler yetiştirmekle mümkündür. En büyük gücümüz ise mezunlarımızdır. Bugün dünyanın dört bir yanında, akademide, sanayide, kamu kuruluşlarında ve araştırma merkezlerinde çalışan mezunlarımız, bilgi ve birikimleriyle üniversitemizi ve bölümümüzü başarıyla temsil etmekteler. Onların başarısı, bölümümüzün saygınlığını ve kalitesini en üst düzeyde temsil etmektedir. Ege Üniversitesi olarak bizler, bu başarıyı daha ileriye taşımayı, Araştırma Üniversitesi vizyonumuz doğrultusunda, gıda biliminin geleceğine yön vermeyi ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken, bu önemli yolculukta emeği geçen kurucu hocalarımıza, değerli akademik ve idari kadromuza, mezunlarımıza, öğrencilerimize ve bölümümüzü her zaman destekleyen paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum' dedi

Eğitim kalitesini artırmayı ve sektörle iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurcan Koca 'Ülkemizin ilk Gıda Mühendisliği bölümü olarak 50. yılımızı kutlamaktan onur duyuyorum. Bölümümüz, 1970'lerin başında Prof. Dr. Mustafa Uzay Öner, Prof. Dr. Erdal Saygın ve Prof. Dr. Mahir Çopuroğlu'nun öncülüğünde Ege Üniversitesinde kurulmuş ve 1975'te eğitim vermeye başlamıştır. Hocalarımızın, özellikle de Prof. Dr. Erdal Saygın'ın büyük çabalarıyla Gıda Mühendisliği, sektörde mühendislik, teknoloji ve gıda güvenliğini birleştiren bütünsel bir disiplin olarak kimliğini kazanmıştır. Günümüzde mesleğimizi değişen dünyaya uyarlamak amacıyla döngüsel ekonomi ve veri bilimi gibi küresel yaklaşımları eğitimimize entegre ediyoruz. Öğrenci kontenjanlarının optimize edilmesi; bu vizyonu hayata geçirmek için bir fırsat sunmaktadır. Bu sayede sektörle iş birliğimizi güçlendirerek öğrencilerimize yönelik mentorluk programları, derslerde gerçek sanayi problemlerinin çözümü, sistematik yeni ürün geliştirme dersleri ve uzun dönem staj imkânları gibi projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.

Etkinlik Gıda Mühendisliği Bölümü bahçesinde gerçekleştirilen müzik dinletisiyle son buldu.