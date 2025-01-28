Çeşme Belediyesi, sokakta yaşayan minik dostlarını unutmayarak, kış aylarında kötü hava koşullarından korunabilmeleri için 500 adet kolay kurulumlu kedi evi dağıtmaya devam ediyor. Bu uygulama, sokak hayvanlarına sahip çıkma adına önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Sokaktaki minik dostlara sıcak yuvalar

Çeşme Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak kedilerinin kötü hava şartlarından korunabilmesi için ücretsiz kedi evleri temin ediyor. Vatandaşlar, kedilerinin bakım ve tedavi işlemleri için başvurduklarında, bu kedi evlerinden faydalanabilecek.

Başkan Denizli: "Her zaman yanlarındayız"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyenin sokak hayvanları için sunduğu hizmetlerin devam edeceğini belirterek, "Sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.