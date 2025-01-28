Sosyal medyanın gücüyle popülerlik kazanan Dubai çikolatası, kısa sürede zirveye yerleşmişti. Ancak, her popüler ürün gibi Dubai çikolatasının yıldızı hızla söndü. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören bu lezzet, 2024 yılının en çok tercih edilen ürünlerinden biri olurken, Adana çikolatası hızla yükseldi.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Dubai çikolatasından ilham alarak Kilis’in coğrafi işaretli "Cennet Çamuru" tatlısını yeniden yorumlayarak Adana çikolatasını geliştirdi. Son üç aydır menüsünde yer alan bu yerli ve milli lezzet, büyük ilgi görüyor. Zeynep Geyik, Adana çikolatasının adının "Adana" olması nedeniyle de yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

“Adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor”

Adana çikolatası hakkında bilgi veren Zeynep Geyik, “Kilis’in Cennet Çamuru ile Dubai çikolatası furyası çıkmıştı. Biz de onu kendi işletmemizde Adana çikolatası olarak satışını yapıyoruz. Bu ürün menümüzde de var ve yoğun talep görüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Her gelen müşterimiz beğeniyor ve adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor” dedi.

“Dubai çikolatası furyası bitti”

Dubai çikolatasının popülerliğinin sona erdiğini vurgulayan Geyik, “Dubai çikolatası furyası bitti ama bizim Adana çikolatası furyamız devam ediyor. Haftanın 4-5 günü Adana çikolatası ağırlıklı çalışıyoruz ve yoğun bir rağbet görüyoruz” şeklinde konuştu.