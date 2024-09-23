Çeşme Belediyesi Ve Tüm Bel Sen Arasında Toplu Iş Anlaşması

Çeşme Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikaları (Tüm Bel-Sen) arasında, memurlar ve sözleşmeli memurlar için geçerli olacak bir yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, çalışanların emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almasını sağlayacak bu anlaşmanın, belediye çalışanlarının motivasyonunu ve çalışma koşullarını iyileştireceğini belirtti.

“Dayanışma ile güçleniyoruz”

Toplu iş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye çalışanlarıyla birlikte daha güçlü ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Denizli, “Sözleşmenin bizimle birlikte yol yürüyen bütün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ortak akıl ve dayanışma ile Çeşme Belediyesi’ni daha da ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Lal Denizli, “Emeğimizi daima halktan yana kullanacağız. Hep birlikte daha nice başarılı günleri bir arada geçireceğiz” diye aktardı.

Tüm Bel-Sen'den Başkan Denizli’ye teşekkür

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş de, bu sözleşmenin zorlu ekonomik koşullar altında çalışan memurlar için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Keleş, Başkan Lal Denizli’ye teşekkür ederek, belediye çalışanlarının bu olumlu adım karşısında hizmetlerini en iyi şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Cevdet Keleş, “Bu sözleşme, zor ekonomik şartlarda belediye emekçilerine can suyu olacak. Belediye Başkanımıza emekçilerden yana durduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ekonomik zorluklar ve alım gücü vurgusu

Keleş ayrıca, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi gibi zorluklarla mücadele ettiklerini ve bu toplu iş sözleşmesinin çalışanların ekonomik sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm getireceğini vurguladı. Çeşme Belediyesi'nin bu adımının, diğer belediyelere de örnek teşkil edeceği belirtiliyor.