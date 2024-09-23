Dün akşam oynanan heyecan dolu mücadelede Arsenal, Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Ancak, bu karşılaşmada futbol dünyasının dikkatini çeken bir gelişme yaşandı: Kai Havertz, 90 dakika boyunca isabetli pas atamadan tarihi bir istatistikle sahadan ayrıldı.

Arsenal ve Manchester City karşı karşıya

Dünyaca ünlü takımlar Arsenal ve Manchester City, Premier League mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğü ile birlikte, Arsenal etkili bir başlangıç yaparak 9. dakikada Haaland’ın golüne rağmen, Calafiori ve Gabriel’in golleriyle öne geçti. Ancak, Leandro Trossard’ın 45+8. dakikada gördüğü kırmızı kart, Arsenal’in oyun planını değiştirdi.

İkinci yarıda zorlu anlar

Arsenal, ikinci yarıda 10 kişi kalmanın getirdiği dezavantajla savunmaya çekildi. Bu süreçte, ev sahibi Manchester City, Arsenal kalesine 28 şut gönderdi. Ancak Arsenal kalecisi David Raya, bu şutların sekizini kurtararak takımını ayakta tuttu.

Kai Havertz'in tarihi istatistiği

Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri, Arsenal'in hücum oyuncusu Kai Havertz’in performansı oldu. 90 dakika boyunca sahada kalan Havertz, toplam altı pas denemesi yapmasına rağmen isabet bulamadı. Bu durum, onu futbol tarihine geçiren bir istatistik oldu.

Son dakika heyecanı

Maçın son anlarında Manchester City, 90+8. dakikada John Stones’un attığı golle beraberliği sağladı. Bu gol sonrası, Erling Haaland’ın Gabriel’e top fırlatması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.