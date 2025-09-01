Başkan Denizli’den Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Gösterilerin ardından kürsüye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, çocukların yalnızca sporun teknik yönlerini değil; paylaşmayı, takım ruhunu ve birlikte başarmayı da öğrendiklerini vurguladı.

Başkan Denizli, aynı gün Sırbistan’da mücadele eden Tekvando Milli Takımı’na da başarı dileklerini ileterek sporun evrensel bağını hatırlattı. Konuşmasında, çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür eden Denizli, “Bu çocuklar sporla büyüyor, sizlerin desteğiyle sağlıklı ve mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor” dedi. Antrenörlere de özverili emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sertifikalar Dağıtıldı

Konuşmanın ardından sahneye çıkan minik sporculara sertifikaları takdim edildi. Çocukların mutluluğu, ailelerin gururu ve antrenörlerin coşkusu törende renkli görüntülere sahne oldu.Çeşme Belediyesi, çocukların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimini destekleyen projelerle sporu yaygınlaştırmaya devam edeceğini belirtti.