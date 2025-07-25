İzmir’in Konak ilçesinde zabıta ekiplerinin müdahalesine maruz kalan seyyar satıcı Serdar Koyğun, kendisini darp eden görevlilerden şikayetçi oldu. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



Zabıta müdahalesi arbedeye dönüştü

Geçtiğimiz salı günü Güzelyalı semtinde yaşanan olayda, İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satış yaptığı gerekçesiyle Serdar Koyğun’un aracına el koymak istedi. Duruma tepki gösteren Koyğun ile zabıta görevlileri arasında çıkan tartışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü.

Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, çok sayıda zabıtanın Koyğun’a orantısız güç uyguladığı görüldü. Bir zabıtanın seyyar satıcıya defalarca yumruk attığı, bir diğerinin ise gözüne biber gazı sıktığı anlar kameralara yansıdı. Müdahaleyi engellemeye çalışan bir kadın da darbe alarak fenalaştı.

"Beni öldürecekler sandım"

Olayı anlatan Serdar Koyğun, yaşananları şöyle özetledi:

"Zabıtalar geldiğinde malımı almak istemedim, yeni çocuk sahibi olduğumu söyledim ama biri bana 'Bana ne senin çocuğundan' deyince tartışma başladı. Sonrasında 10 kişi üzerime çullandı. 6-7 dakika yerde sürüklendim, tekmelendim. O anı tekrar hatırlamak bile istemiyorum."

Koyğun, o anları kayıt altına alan iki kadının tanıklık ettiğini belirterek, "Biri astım hastasıydı, biber gazından etkilendi. Hastaneye kaldırıldı ama hâlâ haber alamıyorum" dedi.

"Cebimde beş kuruş yok"

Zabıta tarafından el konulan mallarını geri almak için belediyeye başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyleyen Koyğun, dava açabilmek için bin 400 TL'lik noter vekalet ücretini domates satarak çıkarmaya çalıştığını söyledi:

"Üç günlük domatesler elimde kaldı. Cuma namazı çıkışında satabilirsem dava açacağım. Şu an cebimde beş kuruş yok."

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Soruşturma başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, olayın ardından ilgili zabıtaların açığa alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görüntülerde açıkça görüldüğü üzere, görev sınırlarını aşan bir müdahale söz konusudur. Bu durum, belediyemizin etik değerleriyle bağdaşmamaktadır. Hakkında soruşturma başlatılan personel açığa alınmıştır. Disiplin süreçleri titizlikle yürütülecektir.”