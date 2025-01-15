Çeşme Belediyesi, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla başlattığı “Üniversiteli Eğitim Desteği” burslarını bu yıl iki katına çıkararak 10 bin TL’ye yükseltti. Başkan Lâl Denizli, gençlere yönelik bu katkının onların başarılarına ve hedeflerine ulaşmalarına destek olacağını belirtti.

Çeşme'de gençlere destek

Üniversite öğrencilerinin karşılaştığı maddi zorluklara çözüm üretmek amacıyla sosyal projelere öncelik veren Çeşme Belediyesi, bu yıl “Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamındaki burs miktarını yüzde 100 artırdı. Belediye, toplamda 10 bin TL’lik eğitim desteğini öğrencilerin hesaplarına yatırdı. Başkan Lâl Denizli, gençlerin eğitim süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür projelerin devam edeceğini vurguladı.

“Hayalleriniz geleceğimizi şekillendirecek”

Belediye Başkanı Lâl Denizli, burs ödemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Çeşme Belediyesi’nin gençlerin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, “Sevgili genç arkadaşlarım, üniversite öğrencilerimize destek olabilmek adına 10 bin TL’lik burslarımızı hesaplarınıza yatırdık. Sizlerin başarıları bizim için birer gurur kaynağı. Çeşme Belediyesi olarak sizlere daha iyi fırsatlar sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayallerinizin, bu güzel ülkenin geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz. Bu desteğin, hedeflerinize ulaşma yolunda kolaylık sağlamasını diliyoruz. Her zaman yanınızda destekçiniz olacağımızı bilmenizi isterim” diye aktardı.