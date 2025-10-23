Çeşme Belediyesi, ilçede eğitim gören ilköğretim öğrencilerine yönelik sosyal destek programına bir yenisini ekledi. İhtiyaç sahibi 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, diyetisyen ve gıda mühendisleri gözetiminde hazırlanan sağlıklı beslenme çantaları ulaştırılıyor.

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, beslenme çantaları çocukların yaş gruplarına ve günlük enerji ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanıyor.

Ekipler, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına çantaları düzenli olarak ulaştırıyor. Projenin amacı, hem çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek, hem de ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yükünü hafifletmek.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projenin sosyal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti:

“Her çocuğumuzun sağlıklı, dengeli beslenmeye hakkı var. Biz Çeşme Belediyesi olarak yalnızca bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini de önemsiyoruz. Bu destek, eğitim hayatlarına güç katacak küçük ama anlamlı bir adım.”

Çeşme Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında yıl boyunca çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek.