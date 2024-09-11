Çeşme Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki 15 okulda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, okulların sıva, boya ve tadilat işlemleri tamamlandı. Ayrıca, okula yeni başlayan öğrencilere "Okula Hoş Geldin Paketi" dağıtıldı.

Okullarda kapsamlı bakım ve onarım

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yılının başlamasıyla birlikte okulları ziyaret ederek, öğrencilere yeni eğitim yılı için iyi dileklerde bulundu. Başkan Denizli, Çiftlik ve Ilıca mahallelerinde yer alan okullarda öğrencilerle bir araya gelip, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinize çok güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

"Eğitime desteğimiz sürecek"

Çeşme Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, okula yeni başlayan minik öğrencilere hazırladığı "Okula Hoş Geldin Paketi" ile yüzleri güldürdü. Başkan Denizli, eğitime olan desteği vurgulayarak, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.