İlçedeki 27 okulun tamamını kapsayan çalışmalar kapsamında okul bahçeleri, giriş yolları, oyun alanları ve çevre düzenlemeleri titizlikle temizlendi.

Belediye ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda okul bahçelerindeki yabani otları temizleyip çöp ve atıkları topladı. Çalışmalar sayesinde öğrenciler, yeni eğitim yılına hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir ortamda başlama imkânı buldu.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim hayatlarına temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrede başlamaları için tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlçemizdeki 27 okulda temizlik çalışmalarını eksiksiz tamamladık. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Belediye, eğitim kurumlarının temizlik ve düzenine yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceğini belirterek, toplumun tüm kesimlerini çevre duyarlılığı konusunda iş birliği yapmaya davet etti.