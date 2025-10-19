İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun 4. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda Yelkispor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz geçerken, ikinci yarının 50. dakikasında Akın Alkan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

10 kişiyle mücadele ve uzatma golü

10 kişi kalan Çeşme ekibi, 89. dakikada Cihan Ramazan Süer’in golü ile 1-0 geriye düştü. Ancak 90+3. dakikada Serhat Efe Dönmezoğlu skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, zorlu deplasmandan 1 puanla dönerek ligde 3 puanla 6. sırada yer aldı.

Önümüzdeki maçlar

Çeşme Belediyespor, 26 Ekim Pazar günü saat 15.00’te sahasında Balçova Termal’i ağırlayacak.

Ligin 5. haftasını BAY geçen İmren Alaçatıspor, aynı gün saat 15.00’te Güzelbahçe Belediyespor’u konuk edecek.

Başkan Sarısaç: “Her maç daha iyi olma yönünde ilerliyoruz”

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, maç sonrası şunları söyledi:

"Bu sezon altyapıya önem vererek gençlerden oluşan bir kadroyla sahada olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her maç daha iyi olma yönünde ilerliyoruz. Bugün de Yelkispor ile deplasmanda on kişi kalmamıza rağmen berabere kalarak puanımızı aldık. Bu başarılı çıkış ve mücadele azmi nedeniyle öncelikle antrenörümüz İbrahim Gören’i, teknik ekibi ve tüm takımı kutluyorum."

Teknik Direktör Gören: “Bu sadece bir puan değil, karakterimizin göstergesi”

Teknik Direktör İbrahim Gören, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sahada yaş ortalaması 20’lerde olan, büyük bir inanç ve mücadeleyle oynayan genç bir grup vardı. İkinci yarının başında 10 kişi kalmamıza rağmen hiçbir oyuncu maçı bırakmadı. Uzatma dakikalarında attığımız golle cevap verdik. Bu sadece bir puan değil, bu takımın karakterinin, direncinin ve aidiyetinin göstergesidir. Evimizde ya da deplasmanda, her yerde yanımızda olan taraftarımıza, hafta içi gelip takıma moral veren herkese sonsuz teşekkürler. Bu yol zorlu bir yol, ama biz bu yolda gençlerimizle, halkımızla, Çeşme Belediyespor’un kalbiyle yürüyoruz."