Bilim insanları, Dünya’ya en çok benzeyen gezegenin 40 ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. James Webb Uzay Telesobu (JWST) ile yapılan gözlemler, TRAPPIST-1e’nin yaşama elverişli bir atmosfere sahip olabileceğini ortaya koydu.

TRAPPIST-1 Sistemi ve Özellikleri

2016’da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemi, Dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıda yedi gezegene ev sahipliği yapıyor. Yeni veriler, TRAPPIST-1e’nin yoğun karbondioksit atmosferi yerine, Dünya’daki gibi azot ağırlıklı bir atmosfere sahip olabileceğini gösteriyor.

Gözlemler ve Araştırma Bulguları

Araştırmayı yürüten bilim insanları, JWST’nin dört farklı geçiş gözlemini inceledi. Henüz sonuçların kesinleşmediği belirtilse de, veriler TRAPPIST-1e’nin azot açısından zengin ve az miktarda karbondioksit ile metan içeren bir atmosfer taşıma olasılığını güçlendiriyor.

ABD merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) astronom Sara Seager, “TRAPPIST-1e en umut verici yaşanabilir bölge gezegenlerinden biri ve bu bulgular bizi bir adım daha ileri taşıyor” dedi.

MIT’den astrofizikçi Ana Glidden ise, “Artık 40 ışık yılı ötedeki Dünya büyüklüğünde gezegenlerin atmosferlerini inceleyebiliyoruz. Bu, yeni bir keşif çağının başlangıcı” ifadelerini kullandı.

Gelecek Gözlemler

Araştırmacılar, önümüzdeki dönemde yapılacak JWST gözlemleriyle gezegenin atmosferinin kesin olarak belirlenmesini hedefliyor. Bu veriler, TRAPPIST-1e’nin gerçekten yaşanabilir olup olmadığını netleştirecek.