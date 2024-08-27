2024-2025 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor destek çağrısında bulundu. Kulüp'ten yapılan açıklamada, "Tüm değerli Çeşme sevdalılarını, semtimizin en büyük sosyal değeri olan Çeşme Belediyespor’a destek olmaya davet ediyoruz." denildi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan yapılan destek çağrısında şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme Belediye Spor Kulübü, Haziran ayında gerçekleştirilen genel kurulda, kulübün sahipsiz kalmaması adına büyük bir özveri ile görevi devralmış ve o tarihten bu yana zorlu şartlara rağmen kulübü daha ileri taşımak için yoğun çaba sarf etmiştir. Kulüp yönetimi, çeşitli sponsorluk görüşmeleri yaparak, semtimizde ve ülke genelinde bulunan birçok kurum ve kuruluş ile temas kurmuştur. Ancak, özellikle semtimizde yer alan ulusal ve uluslararası firmalardan beklenen desteği görememiştir. Bu noktada, sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir spor kulübü olan Çeşme Belediye Spor’un altyapılarına ve diğer branşlarına dahi gerekli desteğin sağlanamaması tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını üzülerek gözlemliyoruz. Kulübümüzün varlığını sürdürebilmesi, daha güçlü bir şekilde yarışmalara katılabilmesi ve Çeşme’de yaşayan gençlerimizin daha iyi bir spor eğitimi alması adına, semtimizin dinamiklerinin harekete geçmesi için kamuoyuna açık bir destek çağrısında bulunuyoruz.

Bu zorlu süreçte, sayın Kaymakamımızı, sayın Belediye Başkanımızı, Belediye Meclis Üyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, Çeşmeli iş insanlarımızı ve tüm değerli Çeşme sevdalılarını, semtimizin en büyük sosyal değeri olan Çeşme Belediye Spor’a destek olmaya davet ediyoruz. Yönetim olarak ricamız, bu tarihi çağrımıza kayıtsız kalınmamasıdır. Hep birlikte kenetlenelim, çünkü başka Çeşme Belediye Spor yok!"