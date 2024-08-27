Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkede yaşanan büyük sel felaketi nedeniyle destek mesajı verdi. Erdoğan, Türkiye'nin felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş'in yanında olduğunu vurguladı.

Sel felaketinde dayanışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan büyük sel felaketi üzerine Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Bangladeş halkının yanında olduğunu ve felaketle mücadele konusunda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla Bangladeş'e destek vereceğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirecek adımların atılacağını ifade etti.

"Hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Bangladeş'te yapılacak olan seçimler için de "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş arasındaki iş birliğinin her alanda gelişmeye devam ettiğini belirterek, yeni dönemde bu ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi. Ayrıca, geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan'dan başarı dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi. Bu telefon görüşmesi, Türkiye’nin Bangladeş ile olan güçlü ilişkilerini ve kriz dönemlerinde gösterilen dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu.