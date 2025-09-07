İzmir’in Çeşme ilçesinde bu yıl yeniden düzenlenen Çeşme Festivali, Belediye Bandosu’nun geçidi, Yeşilçam ezgileri ve ünlü sanatçı Zuhal Olcay’ın konseriyle ilk gününü coşkuyla tamamladı.

Festival 25 yıl aradan sonra döndü

Çeşme Belediyesi tarafından organize edilen festival, 1980’li yıllara damgasını vuran etkinliklerden biri olarak biliniyor. 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen festival, 6 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan programlarla Çeşmelileri müzikle buluşturdu.

Güne renkli etkinlikler damga vurdu

Festivalin açılışı Çeşme Belediye Bandosu’nun geçidiyle yapıldı. Gün boyunca DJ performansları, dans gösterileri, rap ve pop konserleri meydanda coşkulu anlara sahne oldu. Akşam saatlerinde Çeşme Belediyesi Orkestrası, Yeşilçam müzikleri eşliğinde nostaljik bir yolculuk sundu.

Zuhal Olcay’dan unutulmaz konser

Gecenin finalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Zuhal Olcay, Amfi Tiyatro’da verdiği konserle festivale damgasını vurdu. Konserin sonunda Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sanatçıya teşekkür ederek “Sakız Ağacım Çeşme” projesi kapsamında onun adına bir sakız ağacı fidanı bağışlandığını açıkladı.

İkinci gün milli heyecanla birleşecek

Festivalin ikinci günü 7 Eylül Pazar, Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası final heyecanına göre yeniden düzenlendi. Türkiye – İtalya final karşılaşması, Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekranda yayınlanacak. Final maçının ardından Emir Can İğrek’in Amfi Tiyatro konseriyle festival sona erecek.