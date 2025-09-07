İzmir’in Efes Selçuk ilçesinde düzenlenen EFEST’in ilk gününde gazeteciler Uğur Dündar ve Gökmen Ulu, “Dünden Bugüne Hakikatin Peşinde” başlıklı söyleşide yurttaşlarla bir araya geldi.

Gökmen Ulu’dan demokrasi vurgusu

Söyleşide konuşan gazeteci Gökmen Ulu, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek yurttaşlara birlik çağrısı yaptı. Ulu, “Cumhuriyet ağır saldırılar altında ama direnmeliyiz. Kahraman beklemeyin, kahraman sizlersiniz” dedi.

“Çocuklarımız için korkmalıyız”

Kendi tecrübelerinden örnekler veren Ulu, Silivri’de tutuklu kaldığı dönemi hatırlatarak, “En büyük endişemiz çocuklarımıza bırakacağımız ülke olmalı” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar’dan gençlere mesaj

Gazeteci Uğur Dündar ise konuşmasında gençlere seslenerek, “Bizim vazgeçilmez rotamız Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluş felsefesidir. Hiçbir güç bu yoldan bizi uzaklaştıramaz” diye konuştu.

Başkan Sengel’den teşekkür

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de gazetecilere teşekkür ederek, “Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarıyla görevlerini onurla sürdürüyorlar. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

Çocuklardan çiçek sürprizi

Program, Efes Selçuklu çocukların Uğur Dündar ve Gökmen Ulu’ya çiçek takdim etmesiyle sona erdi.