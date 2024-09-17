Bu yıl “90’larda Çeşme” temasıyla düzenlenen Çeşme Festivali, kurtuluş coşkusuyla birleşerek unutulmaz bir finalle noktalandı. Festivalin kapanışında sahneye çıkan Yeni Türkü, müzikseverlere keyif dolu bir gece yaşattı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalin finalinde yaptığı konuşmada Çeşme’nin 102. kurtuluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kurtuluşun 102. yıl dönümünde etkinlikler

13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çeşme Festivali, Alaçatı ve Çeşme’nin kurtuluş coşkusunu çeşitli etkinliklerle birleştirdi. Festivalin son gününde konserler, söyleşiler ve halk oyunları gösterileri yapıldı. 16 Eylül'de, Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kortej yürüyüşü düzenlendi. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar törende hazır bulundu.

Başkan Lal Denizli’den anlamlı mesajlar

Başkan Denizli, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “102 yıl önce atalarımızın canla başla verdiği mücadele sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir Çeşme'de yaşıyoruz. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak bu mücadelenin sonucunda gurur duyuyorum. Atalarımızın fedakarlıklarını unutmadan, bu mirası daha güzel bir geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Çeşme’mizin kurtuluşunun 102. yılını kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Bizler de bu vatanın emanetine sahip çıkacak ve Çeşme’yi hak ettiği yere taşıyacağız. Kurtuluşumuz kutlu olsun.”

Söyleşiler ve gösterilerle renklendi

Törenin ardından, Ayios Haralambos Kültür Merkezi’nde “Geçmişten Günümüze Çeşme’nin Tarihi ve Sosyal Yapısı” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Yazar Mehmet Culum, Akademisyen ve Yazar Engin Önen ve Sakız Ağacı Projesi Kurucusu İbrahim Topal’ın katıldığı söyleşide, Çeşme’nin turizmi ve sosyolojik değişimleri ele alındı. Başkan Denizli, konuşmacılara çiçek takdim etti.

Festivalin Finali: Yeni Türkü Konseri

Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseri ile görkemli bir final yaptı. Sevilen şarkılarıyla meydanı dolduran Yeni Türkü, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Başkan Denizli, “Doksanlarda büyüyen biri olarak, bu festivalde şarkılarıyla büyüdüğüm Yeni Türkü’ye teşekkür ediyorum” diyerek, solist Derya Köroğlu’na çiçek takdim etti.