Aslen Gümüşhaneli olan ancak İzmir'de dünyaya gelen 23 yaşındaki genç iş adamı Ramazan Kalkan, Trabzonspor’a olan fanatik bağlılığıyla dikkat çekiyor. İzmir’in Çankaya semtinde bulunan 6 katlı aile binalarına dev "ŞAMPİYON TRABZONSPOR" yazılı bayrağı asan Kalkan ve ailesi, bu hareketle büyük beğeni topladı.

Yıllar önce ailesi İzmir’e gelerek yerleşen aile, bugün 300 haneyle başarılı işlere imza atarak ekonomik olarak da başarılı oldular. Kalkan, ailelerinin yıllar önce İzmir’e yerleştiğini, ancak Trabzonspor sevgilerinden hiç vazgeçmediklerini belirtti. Kalkan, "Biz aslen Gümüşhaneliyiz ama tüm ailemiz fanatik Trabzonsporludur. İşim ve Trabzonspor en büyük hobim ve sevdamdır. İzmir’de büyüdüm ama Trabzonspor için İzmir’de de güzel projelerim var," dedi.

"Trabzonspor için çok güzel projelerim var"

Kalkan, "Ben zaman buldukça tüm Trabzonspor maçlarını izlemeye çalışıyorum. İşim ve Trabzonspor en büyük hobim ve sevdamdır. İzmir de doğup büyümeme rağmen ne köyümü ne köylümü ne de eşimi dostumu ihmal edemem. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Amcam Trabzonspor şampiyon olduğun da otobüslerimiz vardı onlardan bir tanesi bordo mavi kaplatarak haftalarca İzmir de öyle dolaştı. Şimdi İzmir de Trabzonspor için çok güzel projelerim var inşallah yakında onları hayata geçirmek istiyorum. Trabzonspor bir dünya takımıdır, dünyanın her yerinde mutlaka Trabzonsporlular vardır. İzmir de de azımsanmayacak taraftarımız vardır. ”dedi.

Ramazan Kalkan, Trabzonspor’un bir dünya markası olduğunu vurgulayarak, dünyanın her yerinde Trabzonspor taraftarlarının bulunduğunu ifade etti. İzmir’de de Trabzonspor'un geniş bir taraftar kitlesi olduğunu söyleyen Kalkan, gelecekte bu bağlılığını daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeyi planladığını belirtti.