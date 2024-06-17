İzmir'in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Özellikle dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda, iğne atsanız yere düşmeyecek kadar büyük bir kalabalık oluştu. Tatilciler, sıcak havadan kaçarak serin suların keyfini çıkardı.

Otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı

Ilıca Plajı'ndaki bu büyük yoğunluk, havadan görüntülendi ve ilçenin turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyona dayanırken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 90'ı aştı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, tatilcilerin güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ek tedbirler aldı.