İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı arifesinde önemli bir rekora imza attı. 15 Haziran Cumartesi günü, havalimanında toplam 1642 sefer gerçekleştirildi. Bu seferlerin 831'i geliş, 811'i ise gidiş olarak gerçekleşti.

Avrupa'da lider konumda

Bu uçuş sayısıyla birlikte İstanbul Havalimanı, tüm zamanların en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşmış oldu. Havalimanı, Avrupa genelindeki lider konumunu da korumayı başardı.

Geçtiğimiz yıl, İstanbul Havalimanı'ndan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ertesi günü olan 10 Haziran 2023'te tarihin en yüksek uçuş rekoru kırılmış, planlanan 1794 uçuşun 1690'ı gerçekleştirilmişti.