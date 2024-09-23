İzmir’den Çeşme’ye tatil için gidenler, dönüş yolunda büyük bir çileyle karşılaştı. Çeşme-İzmir Otoyolu'nda, planlı yol çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Özellikle Güzelbahçe Gişeler bölgesinde yoğunlaşan araç trafiği, saatlerce sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun neden kilitlendiği merak edilirken, detaylar kısa sürede belli oldu.

Çeşme-İzmir otoyolu neden kilitlendi?

Yoğun trafik sıkışıklığının nedeni, Çeşme Otoyolu'ndaki kapsamlı yol çalışmaları. 17 Eylül 2024 itibarıyla başlayan çalışmalar, Narlıdere istikametine giden yolu kapatarak trafiği Güzelbahçe’den Urla yönüne çift yönlü olarak yönlendirdi. Bu durum, tatil dönüşündeki binlerce sürücü için tam bir kabusa dönüştü. Özellikle 19:34 saatlerinde hala sıkışıklığın devam ettiği bildirildi.

Trafik düzenlemeleri ve uyarılar

Çalışmalar kapsamında, 250 metrelik bir bant aktarımı yapılarak trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması planlandı. Karayolları ekipleri, trafik güvenliğini artırmak için dubalama ve delinatör yerleştirme çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi. Ancak, bu düzenlemelere rağmen tatilcilerin yaşadığı mağduriyet dikkat çekti.

Yol çalışmalarının süresi ne kadar?

Yol çalışmalarının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, Güzelbahçe Gişeler'den Narlıdere yönüne giden trafiğin tamamen kapatılacağı, sürücülerin bu dönemde dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Karayolları yetkilileri, özellikle hafta sonu tatil dönüşlerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek, sürücülerin seyahat planlarını buna göre yapmaları gerektiğini bildirdi.