İstanbul Üsküdar’da meydana gelen trafik kazasında, bir araç kontrolden çıkarak park halindeki başka bir araca çarptı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından Çengelköy Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde, saat 21.45 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir otomobil, Fıçıcı Sokak'tan hızla caddeye girerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki 34 KRN 884 plakalı araca çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde ekipler seferber oldu

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere taşıdı. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçların güvenliğini sağladı.

Trafik akışı bir süre durduruldu

Kaza nedeniyle Çengelköy Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından caddede trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.