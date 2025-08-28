Hasada üreticilerle birlikte katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme Kavunu’nun 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı.

Şahin, İzmir genelinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda 22 bin ton kavun üretildiğini belirterek şunları söyledi:

“Çeşme Kavunu, üreticilerin kendi ürünlerinden elde ettikleri tohumlarla yetiştiriliyor. Bu kavunun en belirgin özelliği yüksek şeker oranı, bol suyu ve kendine özgü aroması. Ayrıca erkenci bir tür olması ve uygun koşullarda 6 aydan fazla saklanabilmesiyle de öne çıkıyor. Çeşme Yarımadası’nda tarımsal üretim açısından büyük öneme sahip ürünlerimizden biri.”

Çeşme Kavunu özellikle Ovacık, Çiftlikköy, Urla Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallelerinde yetiştiriliyor. Üreticiler, bu yıl da bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.