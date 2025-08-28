CHP’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelik sert eleştiriler geldi. Parti kanadından yapılan açıklamada, “Alın teriyle kazanılan diplomaları iptal eden, millet iradesiyle elde edilen belediyelere çökmeye çalışan, haksız yere tutuklanan belediye başkanları ve bürokratlara eziyet çektiren bir anlayışın temsilcilerinden hukuk ve demokrasi dersi alınamaz” denildi.

Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in ve tüm CHP’lilerin, hukuku hiçe sayan ve yargıya darbe vuran uygulamalara karşı her platformda yanıt verdiği ve vermeye devam edeceği vurgulandı.

CHP cephesinden yapılan çıkışta, sokaklardan yükselen haklı tepkilerin iktidarı korkuttuğu ifade edilerek, “Yasaklar, soruşturmalar ve engellemelerle CHP’yi de, meydanları dolduran binlerce vatanseveri de susturamayacaksınız. Biz daha güçlü bir sesle ‘Hak, hukuk, adalet’ demeyi sürdüreceğiz” denildi.

Açıklamada Yılmaz Tunç’a da iki seçenek sunuldu:

Gerçek bir Adalet Bakanı gibi davranmak, haksız tutuklamalar ve hukuk dışı eylemler karşısında durarak bağımsızlığı savunmak. İktidarın yanında saf tutarak “dekor bakan” olmak ve “bağımsız yargı” masallarıyla kamuoyunu oyalamak.

CHP’nin tepkisi, yerel seçim sürecinde tutuklanan belediye başkanları ve belediyelere kayyum iddiaları üzerinden devam eden tartışmaların ardından geldi.