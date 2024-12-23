Çeşme Belediyesi, vatandaşlarına ücretsiz sanat, eğitim ve meslek edindirme kursları sunmaya başladı. Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altında hizmet veren Sanat ve Eğitim Merkezleri, geniş bir yelpazede kurs imkânı sunarak katılımcıların sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle de istihdam sağlayıcı kurslar veriliyor.

Kapsamlı eğitim ve sanat fırsatları

Çeşme Belediyesi, yetişkinlerden çocuklara kadar her yaş grubuna hitap eden kurslarla, katılımcılarına sanatsal ve mesleki beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Yetişkinler için dekoratif sepet örücülüğü, makyaj teknikleri, geleneksel el sanatları, ilk yardım, İngilizce ve hasta-yaşlı bakımına kadar birçok alanda eğitim verilecek. Ayrıca, çocuklar için piyano, gitar, keman gibi enstrüman dersleri ve bale gibi sanat programları sunuluyor.

Sanatla dolu bir deneyim

Çeşme'deki sanat kursları, tiyatro ve halk oyunları gibi kültürel etkinliklerle de katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşatmayı vadediyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler, bu kurslar aracılığıyla sanatsal yeteneklerini keşfedecek.

Başvuru ve detaylar

Kurslara katılmak isteyenler için başvuru merkezleri Çeşme Belediyesi Merkez Bina Danışma, Alaçatı Ek Hizmet Binası Kültür İşleri Müdürlüğü, Ovacık Kurs Merkezi ve Reisdere Kurs Merkezi’nde hizmet vermektedir.