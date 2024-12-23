TOKİ, 47 farklı ilde toplamda 346 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut ve işyerleri için müzayede tarihleri ve ödeme seçenekleri detaylı bir şekilde açıklandı.

Müzayede hangi tarihlerde?

Konutlar: 7 Ocak Salı, saat 10.30

7 Ocak Salı, saat 10.30 İşyerleri: 8 Ocak Çarşamba, saat 10.30

Ödeme koşulları nasıl?

Konutlar için:

Peşinat: Yüzde 25

Yüzde 25 Vade: 72 ay

İşyerleri için:

Peşinat: Yüzde 15

Yüzde 15 Vade: 60 ay

Bu esnek ödeme seçenekleri, geniş bir alıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Müzayede yerleri neresi?

Müzayede, hem fiziksel hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Katılım sağlanabilecek yerler:

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Ankara)

(Ankara) TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Halkalı, İstanbul)

(Halkalı, İstanbul) Çevrim içi bağlantı

Hangi illerde gayrimenkuller bulunuyor?

Satışa çıkarılan gayrimenkuller, Türkiye genelinde 47 farklı ilde yer alıyor. Detaylı bilgilere ulaşmak için Emlak Müzayede web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan liste şöyle: