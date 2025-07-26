Çeşme STK’larından DSİ’ye Çağrı: “Vanaları Açın Artık”

İzmir’in turizm merkezi Çeşme, yaz ortasında ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. İlçenin ana içme suyu kaynağı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin iklim krizinin etkisiyle tarihi dip seviyelere inmesi nedeniyle İZSU, 7 saatlik su kesintileri ve tasarruf uygulamasına geçti. Buna karşın, tamamlanan Karareis Barajı’nın devreye alınmaması ise tepkilere yol açtı.

CHP Çeşme İlçe Örgütü, İzmir Kent Konseyi, Çeşme Kent Konseyi ve çok sayıda STK ile yurttaşlar, “DSİ Vanaları Aç” sloganıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek DSİ’ye tepki gösterdi. CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, ilçedeki nüfus artışına rağmen su kaynaklarının yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Karareis Barajı dolu, ancak bürokratik süreçler engel oluyor. Sorun kolayca çözülebilir” dedi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, iklim kriziyle mücadelede toplumsal ve kurumsal iş birliğinin önemini vurgularken, Çeşme’de yaşanan susuzluk tehlikesinin büyüdüğünü söyledi.

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, barajın 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldığını ancak 8 yıldır su verilmeyerek halkın mağdur edildiğini belirtti. Güler, “Çeşme halkı susuzlukla, vaatlerle ve oyalamalarla sınanamaz” diyerek DSİ’ye sert çıktı.

Turizme yönelik kaygıları da dile getiren Güler, “Oteller önlemini aldı, turistler su sıkıntısı yaşamayacak. Ancak Çeşme halkı bu krizi çekiyor. Kalıcı çözümler artık şart” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması, katılımcıların “DSİ Vanaları Aç” sloganlarıyla sona erdi.