PETKİM'den Güzelhisar Barajı açıklaması: İzmir’e su veriyoruz

İzmir’in susuzlukla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Güzelhisar Barajı’ndan yeterli su verilmediği yönündeki iddiaların ardından PETKİM’den açıklama geldi. Egeli Gazete’nin gündeme getirdiği haber sonrası kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine yanıt veren PETKİM, İZSU’nun talebiyle son 12 günde 350 bin metreküp su verildiğini açıkladı.

İZSU talep etti, PETKİM su verdi

PETKİM tarafından yapılan açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğü ile 2022 yılında yapılan protokol gereği acil durumlarda Güzelhisar Barajı’ndan İzmir’e su sağlandığı belirtildi. Son 12 günlük süreçte de bu kapsamda 350.000 metreküp suyun şehre aktarıldığı ifade edildi.

Barajda 83 milyon metreküp su var

Açıklamada, Güzelhisar Barajı’nda halihazırda 83 milyon metreküpten fazla su bulunduğu belirtildi. PETKİM, barajın kapasitesi ve mevcut durumu doğrultusunda talepler doğrultusunda su vermeye devam ettiklerini vurguladı.

2009-2010 döneminde de su verilmişti

PETKİM ayrıca, benzer bir katkının 2009-2010 yıllarında da sağlandığını, o dönemde toplam 6,5 milyon metreküp suyun İzmir şebekesine verildiğini hatırlattı. Açıklamada, “Bölgenin sanayi kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz” denildi.

“Altyapı imkânlarımız ölçüsünde destek sürecek”

PETKİM, Güzelhisar Barajı’ndan sağlanan su desteğinin ihtiyaç oldukça süreceğini ifade etti. Şirketin açıklamasında, ekonomik ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde bölgeye desteklerinin artarak devam edeceği vurgulandı.