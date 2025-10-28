Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm profesyonellerini bir araya getiren fuarda, Çeşme standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz da Çeşme'yi temsilen fuara katılım sağladı. Çeşme standında belediye ekipleri, ÇEŞTOB ve ATD temsilcileri, yerli ve yabancı turizm profesyonelleriyle bir araya gelerek ilçenin turizm potansiyelini, yatırım fırsatlarını ve sürdürülebilir turizm vizyonunu tanıttı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, 22-24 Ekim tarihleri arasında Antalya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler, dünyanın dört bir yanından turizm birlikleri, acenteler ve sektör temsilcilerinin katıldığı fuarda, Çeşme'nin doğal güzellikleri, gastronomi zenginliği, kültürel mirası ve alternatif turizm olanakları ön plana çıkarıldı.

Çeşme Belediyesi, fuar boyunca ziyaretçilere ilçenin turizm markası olarak sahip olduğu güçlü yönleri ve sürdürülebilirlik odaklı projelerini aktardı. Yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, önümüzdeki sezon için tanıtım ve iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme'nin her geçen gün turizmde daha güçlü bir marka hâline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Çeşme, sahip olduğu doğal güzellikleri, köklü turizm geleneği ve nitelikli hizmet altyapısıyla Türkiye'nin gözde destinasyonlarından biri. Bu tür uluslararası fuarlarda yer almak, ilçemizi küresel turizm ağı içinde daha görünür hâle getiriyor. Amacımız, Çeşme'nin hem sürdürülebilir turizmde hem de yatırım alanlarında öncü bir kent olarak konumunu güçlendirmektir.'

Çeşme Belediyesi, fuar kapsamında kurulan temasların, ilçenin turizm vizyonu ve yeni iş birlikleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.