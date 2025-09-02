İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot ve yüzerek geçmeye çalışan göçmenleri tespit ederek kıyıya çıkardı.
Menderes açıklarında 19 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Menderes açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, hareket halindeki botta 2’si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çeşme’de bir göçmen sınırı yüzerek geçmeye çalıştı
Çeşme açıklarında ise bir göçmen, yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
İşlemleri İl Göç İdaresi'nde yapıldı
Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.