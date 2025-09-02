İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde yangın çıktı. 10. Ada’daki plastik ürünler satan bir dükkanda başlayan yangın, kısa sürede bitişik iş yerlerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın kısa sürede yayıldı
Plastik ürünler satan dükkanda başlayan alevler hızla büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar yaşanırken, bazı bölümlerde kısmi çökmeler meydana geldi.
İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor