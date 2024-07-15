Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi, Delikli Koy mevkiinde saat 11.40 civarında başlayan yangın, bölgedeki ormanlık alanı hızla sardı. Hızar makinesiyle yapılan bir çalışma sırasında çıkan alevler, kısa sürede kuru otlar ve ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi hızla bölgeye sevk edildi. Hava ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

4 kişi gözaltında

Yangın esnasında 4 evde bulunan 8 vatandaş, alevlerden kaçmak için açık araziye koştu. Ekipler, 5 kişiyi kurtarmayı başardı ancak Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz (40) ve Mine Elmas (35) alevlerden kurtulamadı. Yapılan aramalar sonucunda bu kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin baba-oğul olduğu, Mine Elmas'ın ise Mesut Coşkunöz'ün kız kardeşinin kızı olduğu belirlendi. Cenazeler, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.