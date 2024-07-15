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Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, arama ekiplerinin Sirte kentinin Kambo Mahallesi'nde bir toplu mezar tespit ettiği belirtildi.

Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okçuluk turnuvası düzenlendi

Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okçuluk turnuvası düzenlendi

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