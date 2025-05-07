Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte Çiftlik Mahallesi’nde hayata geçirilen altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Denizli, Çiftlik Mahallesi’nde 45 kilometrelik içme suyu hattının yenilendiğini ve yol üst kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Çeşme’nin altyapısını güçlendirerek sezona hazır hale getiriyoruz” dedi

Çeşme Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bürokratlar, Çiftlik Mahallesi’nde yürütülen kapsamlı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İZSU ve Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarıyla Çiftlik Mahallesi ve Fenerburnu’nda sürdürülen altyapı yenileme ve yol üst kaplama çalışmalarına ilişkin gerçekleştirilen teknik inceleme ziyaretinde, Belediye Başkanı Lâl Denizli ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ın yanı sıra İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU İşletmeler 3. Bölge Daire Başkanı Tarık Ada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı Yarımada Yol İşleri Şube Müdürü Berat Akın, Çeşme Teknik Şube Müdürü Varol Yeşilaras, Yarımada Yatırım Hizmetleri Şube Müdürü Tuğçe Narin, Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit ve Çiftlik Mahalle Muhtarı Özdemir Yurttaş da yer aldı.

Çiftlik Mahallesi’nde 45 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi

Çalışmalar kapsamında, Çiftlik Mahallesi’nde toplam 45 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Çiftlik, Musalla ve İsmet İnönü Mahallesi’nde ise yol üst kaplama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların yaz sezonu öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

“Yol üst kaplama çalışmalarıyla ilçemiz yaz sezonuna hazırlanıyor”

Başkan Denizli, “İZSU Genel Müdürümüz Sayın Gürkan Erdoğan ve kıymetli ekipleri ile birlikte yürüttüğümüz koordineli çalışmalar doğrultusunda, Çeşme’nin altyapısını güçlendirerek sezona hazır hale getiriyoruz. Çiftlik Mahallemizde tamamlanan 45 kilometrelik içme suyu hattı yenilemesi ve devam eden yol üst kaplama çalışmalarıyla hemşehrilerimiz yaz sezonuna daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir başlangıç yapacak. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.