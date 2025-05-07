Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ceza, Tire ilçesine bağlı Karateke mevkiindeki denetimler sonucunda verildi.

Vahşi çöp depolama tespit edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde açık alanda izinsiz çöp depolandığının tespit edildiği belirtildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir’in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur.”