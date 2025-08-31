Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Yaz Spor Okulu, düzenlenen renkli sertifika töreniyle sona erdi. İki ay boyunca farklı branşlarda eğitim alan yüzlerce çocuk, ailelerinin ve Çeşmelilerin yoğun ilgisi eşliğinde hünerlerini sahnede sergiledi.

Minik Sporculardan Renkli Gösteriler

Törende çocuklar, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, jimnastik ve zumba gibi branşlarda hazırladıkları gösterilerle izleyicileri büyüledi. Minik sporcuların performansları, aileler ve töreni takip eden vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Başkan Denizli’den Teşekkür ve Öğütler

Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, çocukların yalnızca sporun teknik becerilerini değil, paylaşmayı, takım ruhunu ve birlikte başarmayı da öğrendiklerini vurguladı. Başkan Denizli, aynı gün Sırbistan’da mücadele eden Tekvando Milli Takımı’na da başarı dileklerini ileterek sporun evrensel bağlarını hatırlattı.

Denizli konuşmasında, “Çocuklarımız sporla büyüyor ve sizlerin desteğiyle sağlıklı, mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor. Bu süreçte emeği geçen antrenörlerimize ve çocuklarını spora yönlendiren ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sertifikalar Miniklere Takdim Edildi

Konuşmanın ardından minik sporcular sahneye davet edilerek sertifikalarını aldı. Çocukların mutluluğu, ailelerin gururu ve antrenörlerin coşkusu törende renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediyesi, çocukların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimini destekleyen projelerle sporu yaygınlaştırmaya devam edeceğini açıkladı.