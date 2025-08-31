Gaziemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını halk dansları gösterileri ve konserlerle kutladı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, yaptığı açıklamada, “Türk milleti özgürlüğünden, bağımsızlığından, onurundan, Cumhuriyet’ten ve Atatürk’ten asla vazgeçmez. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Festival Alanı Coşkuya Sahne Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği kutlama programı, Festival Alanı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe Başkan Işık’ın eşi Deniz Işık, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mültecilerden Sorumlu Bakanı Sevlid Hurtiç, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Balkan Dansları ve Müzik Şöleni

Kutlamalar kapsamında 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali’ne katılan Balkan ülkelerinden dansçılar, renkli kostümleri ve hareketli performanslarıyla izleyicilere görsel bir şölen sundu. Halk dansları gösterileri uzun süre alkışlandı. Gösterilerin ardından sahneye çıkan sanatçı Çiğdem Taştan, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran vatandaşlarla birlikte Zafer Bayramı coşkusunu doruğa taşıdı.

“Ya İstiklal Ya Ölüm” Ruhunu Unutmayacağız

Başkan Ünal Işık, 30 Ağustos’un sadece bir askeri zafer değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Işık, “O günlerde ayağında ayakkabısı olmayan gençler cepheye yürüdü, analar sırtında mermi taşıdı, cephane bitince taş atan, taş bitince yumruğunu kaldıran askerler vardı. Bu zafer, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen bir milletin eseridir. Atatürk ve silah arkadaşları bizlere yalnızca vatan değil, özgürlük ve bağımsızlık da bıraktı. Bizlere düşen görev, bu mirasa sahip çıkmak, kardeşçe, hür ve dimdik yaşamaktır” dedi.

Başkan Işık, etkinliğe destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Balkan dansçıları ve Çiğdem Taştan’a teşekkür etti.